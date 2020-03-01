Туры и направления

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Тур недели "Листая страницы Петербурга"

Бронируйте тур "Листая страницы Петербурга" с 29 февраля по 10 марта 2020 г. на лето (период действия тура с 27.04.2020 по 11.10.2020) и получайте повышенную комиссию 20%. Оригинальный тур в Санкт-Петербург с максимальной насыщенностью по системе «день за днем». Вы можете выбрать любую удобную дату заезда и количество дней пребывания от 2 до 7 дней. Торопитесь, количество мест по акции ограничено. !!! При бронировании тура по акции просим этот момент указывать в примечаниях к заказу.