Туры и направления

Тур недели "Романтика весеннего Петергофа (максимум)"
Бронируйте тур "Романтика весеннего Петергофа (максимум)" с 04 марта по 10 марта 2020 г. на Праздник Фонтанов в Петергофе и получайте повышенную комиссию 20%. Минимальная насыщенность экскурсионной программы. Питание завтрак в гостинице (кроме дня заезда). Программа действует с 15.05.2020 по 17.05.2020 г. Торопитесь, количество мест по акции ограничено. !!! При бронировании тура по акции просим этот момент указывать в примечаниях к заказу.
Бронируйте тур "Листая страницы Петербурга" с 29 февраля по 10 марта 2020 г. на лето (период действия тура с 27.04.2020 по 11.10.2020) и получайте повышенную комиссию 20%. Оригинальный тур в Санкт-Петербург с максимальной насыщенностью по системе «день за днем». Вы можете выбрать любую удобную дату заезда и количество дней пребывания от 2 до 7 дней. Торопитесь, количество мест по акции ограничено. !!! При бронировании тура по акции просим этот момент указывать в примечаниях к заказу.
Тур недели "Ах, эта Москва-Незабываемая (максимум)"
Бронируйте тур "Ах, эта Москва-Незабываемая (максимум)" с 29 февраля по 10 марта 2020 г. (период действия тура с 15.05.2020 по 29.12.2020) и получайте повышенную комиссию 20%. Классический тур в Москву на 5 дней/4 ночи с максимальной насыщенностью экскурсионной программы и заездом каждую пятницу. Питание завтрак в гостинице (кроме дня заезда). Торопитесь количество мест по акции ограничено. !!! При бронировании тура по акции просим этот момент указывать в примечаниях к заказу.